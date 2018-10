“Persone estranee sulla linea ferroviaria”. Con questo avviso sulla linea ferroviaria di Trenord che collega la Lombardia e il Piemonte sono stati fermati i treni in transito. La circolazione, al momento, è sospesa e non si sa quando potrà riprendere.

Il motivo, appunto, è la presenza di persone sui binari tra le stazioni di Trecate e Magenta, in provincia di Milano. Gli operatori di Trenord hanno informato le forze dell’ordine che stanno facendo accertamenti, mentre sui treni fermi i passeggeri aspettano informazioni su quando potranno ripartire. “Stiamo chiedendo informazioni, ma non sanno quando potremo ripartire, sappiamo solo che la circolazione tra Piemonte e Lombardia è sospesa”, spiega Paolo Razzano, dirigente Pd che si trova in treno e ha segnalato lo stop su Twitter.