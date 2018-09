Ieri pomeriggio nel programma di Caterina Balivo Vieni da me, Alba Parietti ha svelato di voler lavorare ad Amici. La conduttrice ha però aggiunto di non aver mai ricevuto nessuna risposta da Maria De Filippi.

“Mi piacerebbe lavorare con Maria De Filippi. Amo molto Amici, ma non capisco perché non mi abbia mai preso in considerazione.”

Alba non ha peli sulla lingua e riesce a creare dinamiche in ogni programma in cui viene chiamata, quindi sarebbe perfetta per Amici. Visto che la Parietti ha ribadito più volte che non farà mai nessun reality, speriamo che Kween Mary non ci deluda e la chiami almeno tra i giurati del suo talent.

Alba ha anche parlato di Barbara d’Urso e Selvaggia Lucarelli.

“Con Barbara d’Urso non abbiamo mai litigato. Ci sono stati dei momenti in cui io non condividevo il suo modo di fare televisione. Personalmente non userei i dolori degli altri in tv, anche perché io sono molto superstiziosa. Selvaggia? Sarò in tribunale il 25 settembre. C’è una causa, che avrei evitato volentieri. In tribunale si dovrebbe andare per cose serie, e invece mi tocca andarci per cose meno serie. Ora so già che questo verrà usato come di me.”

Fonte: Gossip Blog