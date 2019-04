Il cast del Grande Fratello 16 è ufficialmente chiuso ed in attesa della conferma dei nomi dei concorrenti ufficiali, piano piano stanno uscendo tutti i volti noti che hanno detto ‘NO’ a Barbara d’Urso.

La prima a farlo è stata Fariba Teherani, mamma di Giulia Salemi, che ha rifiutato il reality show di Canale Cinque per amore della figlia, mentre la seconda ad aver declinato l’invito della Santa di Cologno è stata Nunzia Pennino, moglie di Diego Armando Maradona Junior.

La Pennino, nonostante un ottimo provino, è stata costretta a rifiutare l’invito perché ha scoperto di essere incinta qualche settimana fa.

“Da un po’ di mesi io Nunzia e Diego ci sentiamo. Io so che a Nunzia sarebbe piaciuto moltissimo essere una concorrente della casa del Grande Fratello, ma un giorno mi telefona e mi dice ‘Mi sa che non posso entrare, ho fatto il test, aspetto un bambino. Le ho detto ‘Ma è una cosa bellissima!”.

I nomi di Fariba e di Nunzia confermerebbero il filone deciso dagli autori, che avrebbero puntato tutto su semi-sconosciuti imparentati in qualche modo con qualche personaggio famoso. Se le due donne hanno detto no, tanti altri hanno detto sì: fra loro ci sarà Valentina Vignali (ex fidanzata del cestista Stefano Laudoni), Kikò Nalli (ex marito di Tina Cipollari), Ivana Icardi (sorella di Mauro Icardi), Serena Rutelli (figlia di Barbara Palombelli e di Francesco Rutelli), Gianmarco Onestini (fratello di Luca Onestini), Michael Terlizzi (figlio del pugile Franco Terlizzi), Jessica Mazzoli (ex compagna di Morgan) e Mila Suarez (ex compagna di Alex Belli).

“Mia moglie è incinta”: tanto amore nella #cabinarossa di #DomenicaLive con Diego Maradona Junior e la moglie Nunzia Pennino pic.twitter.com/OP6yy7O2QZ — Domenica Live (@domenicalive) 7 aprile 2019