“Mi segue ovunque, ormai lo trovo sotto casa, mi perseguita con lettere e regali”. Cinque anni da incubo per Sabrina Ferilli, che ora ha deciso di denunciare in procura il suo stalker, un sessantenne che adesso rischia una misura restrittiva. L’uomo infatti, come riporta stamane il ‘Corriere della Sera’, da ammiratore discreto si sarebbe poi rivelato “una presenza costante in tutte le occasioni pubbliche: dalle presentazioni dei film, agli eventi mondani, alle partecipazioni alle trasmissioni televisive”. Troppo per l’attrice, che ora dice di aver paura: “C’è sempre, me lo trovo davanti in continuazione. Mi aspetta sotto casa, lo trovo all’improvviso quando prendo l’auto o mentre passeggio”. Nessuna aggressione fisica, specifica il Corriere, ma la decisione di denunciare per tutelarsi e tutelare la privacy della sua famiglia. Una decisione maturata un mese fa, nel corso delle riprese di una fiction in cui Ferilli interpreta un pubblico ministero che si occupa di mercato del sesso.

