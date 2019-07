E’ stata arrestata dai carabinieri di Martina Franca, in provincia di Taranto, per stalking la studentessa di canto giapponese di 29 anni, residente a Milano, che da tempo starebbe perseguitando il 34enne direttore d’orchestra Sesto Quatrini, in questi giorni nella città pugliese per dirigere l’opera ‘Ecuba’ di Nicola Manfroce, nell’ambito del prestigioso Festival della Valle d’Itria, andata in scena ieri sera nell’atrio del palazzo Ducale. La donna, ieri sera, è stata sorpresa dai carabinieri di Martina Franca, mentre tentava di avvicinarsi al maestro 34enne, in violazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento cui era sottoposta. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Piacenza a seguito delle continue condotte persecutorie di cui la donna si sarebbe resa protagonista nei mesi scorsi, consistite in aggressioni fisiche, verbali e in minacce.

