Venti giorni per la trattativa. Iniziata l’altro ieri e proseguita in queste ore tra un fondo indiano e la proprietà della Pernigotti di Novi Ligure, la storica azienda alessandrina di dolci e cioccolato. A novembre ha avviato la “cessazione delle attività” per i suoi cento dipendenti, da allora in presidio davanti alle porte dello stabilimento. E a inizio febbraio è convocato al ministero del Lavoro il tavolo di crisi. Una corsa contro il tempo, che in queste settimane ha visto arrivare decine di offerte ma nessuna in grado di convincere la proprietà turca, in caso ai fratelli Toksoz.

L’ultima richiesta in ordine di tempo arriva da un fondo indiano, con base a Zurigo, di cui fanno parte 1200 aziende, che ha presentato una manifestazione di interesse: un’offerta scritta in 150 pagine per rilevare lo stabilimento e il marchio. Ed è proprio questo il nodo da sciogliere. Toksoz, infatti, ha sempre sostenuto di non volere cedere il brand, ma solo lo stabilimento che nelle sue intenzioni deve essere chiuso o al massimo esternalizzato, affidandolo ad altre imprese.

Un piano su cui finora non si sono trovate intese. Fino allo spiraglio aperto dall’offerta del fondo indiano. I suoi rappresentanti negli ultimi sei giorni hanno incontrato per due volte l’azienda e visitato lo stabilimento. Poi è arrivata la proposta, per acquistare hub e marchio, mantenendo anche i lavoratori. Senza una soluzione occupazionale, per loro, il 5 febbraio al Ministero del Lavoro sarà firmata la cassa integrazione per cessazione. Un’ipotesi che tutti, dalle istituzioni, al sindacato, intendono scongiurare con ogni mezzo.

“Noi questa azienda la vogliamo tenere aperta e a Novi Ligure, faremo tutto ciò che serve. Sappiamo che è iniziata una trattativa seria, con un gruppo solido, aspettiamo sviluppi nei prossimi giorni che speriamo siano positivi” spiega Tiziano Trocco, segretario provinciale Uila Uil he sta lavorando per spostare il tavolo del 5 di febbraio al ministero del Lavoro “al Mise alla presenza del ministro per lo sviluppo economico Luigi Di Maio, in modo che si possa ragionare di come tenere aperta questa azienda e scongiurare l’ipotesi di una dismissione che per questo territorio sarebbe drammatica”.

Intanto le trattative proseguono: lunedì indiani e proprietà si sono “incontrati” in videoconferenza e sarebbe emersa dagli aspiranti acquirenti, oltre all’offerta principale, anche la possibilità di un piano B. Dagli indiani sarebbe arrivata anche l’offerta per rilevare il 51 per cento delle quote societarie e lasciare ai fratelli Toksoz la rete commerciale dei prodotti in Oriente. Nelle prossime ore si capirà quale delle due soluzioni potrà prendere piede, o se serviranno altro tempo e altre candidature.

Il fondo indiano, infatti, non è il primo a farsi avanti per rilevare l’azienda di dolciumi. Tra i pretendenti erano circolati i nomi della Sperlari, dall’azienda alessandrina LaSuissa, e della Sielna di Siena, proprietaria del marchio Nannini, guidata dal kazako Igor Bidilo, da Maxim Constantin e da Cataldo Staffieri. Ma tutte ormai escluse per una ragione o per l’altra dalla corsa alla Pernigotti.