Perla Maria, la figlia di 12 anni di Maria Monsè, fra una settimana debutterà come conduttrice dello show Bravissima insieme a Valerio Merola.

Questo per la giovanissima Perla Maria è un vero e proprio debutto lavorativo dopo la gavetta a suon di botta e risposta con gli altri opinionisti nel talk Pomeriggio Cinque di Barbara d’Urso.

A darne l’annuncio è stata ovviamente la madre che si è mostrata super orgogliosa:

“Amici, una grande notizia: il debutto di Perla Maria come conduttrice! Tra un po’ prenderà il mio posto! Valerio Merola l’ha scritturata per condurre il suo famoso talent show ‘Bravissima’. PS: a tutti coloro che hanno elargito i loro preziosi consigli suggerendo di tenerla in disparte… come vedete francamente ce ne infischiamo”.