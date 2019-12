Titolo: Perito Neodiplomato supporto Tecnico Produzione



Azienda: Manpower



Descrizione: Per multinazionale del settore chimico stiamo cercando 10 periti da introdurre alla mansione di supporto tecnico su linee di produzione. Le risorse dovranno essere in possesso del diploma quinquennale ad indirizzo tecnico come: Perito Mecca…

Luogo: Pomezia, Roma