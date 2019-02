Titolo: PERITO MECCANICO GESTIONE COMMESSE



Azienda: Manpower



Descrizione: Per importante gruppo operante nella progettazione di prodotti per ambito Oil & Gas, siamo alla ricerca di un Tecnico Gestione Commesse. La risorsa, inserita in un team di lavoro nell’ambito di progetti per commesse internazionali, rispon…

Luogo: Milano