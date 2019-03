Titolo: PERITI NEO/DIPLOMATI



Azienda: MAW



Descrizione: MAW_ Men at Work S.p.A Agenzia per il Lavoro ricerca per aziende clienti PERITI MECCANICI/ELETTRICI/INFORMATICI anche alla prima esperienza di lavoro. Il candidato ideale è in possesso di diploma ad indirizzo meccanico o elettrico ed inform…

Luogo: Provincia di Brescia