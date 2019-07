di Sara Di Sciullo

A quanto apprende l’Adnkronos c’è stato anche il corteo No Tav di sabato in Val Susa tra gli argomenti affrontati nel corso dell’audizione del Direttore dell’Agenzia Informazioni per la Sicurezza interna (Aisi), generale Mario Parente, che si è svolta stamattina davanti al Copasir. Tra le potenziali minacce analizzate nel corso della lunga audizione, anche la protesta di sabato. Il direttore dell’Aisi, a quanto trapela, avrebbe sottolineato che sono stati attivati tutti i canali informativi, anche dei servizi collegati esteri, per acquisire elementi utili a prevenire disordini.

