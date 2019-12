Gli Stone Temple Pilots annunciano l’arrivo di un nuovo lavoro discografico e l’inizio di un tour acustico.

Gli Stone Temple Pilots hanno annunciato un nuovo album intitolato Perdida e hanno pubblicato il primo singolo, Fare Thee Well. Il progetto mostra una svolta acustica per la band.

“La maggior parte delle nostre canzoni inizia acusticamente e abbiamo pensato che si sarebbero incontrate nel modo più genuino se le avessimo mantenute in quel modo“, ha detto il bassista Robert DeLeo a Rolling Stone.

Stone Temple Pilots: nuovo album Perdida



Perdida arriverà il 7 febbraio 2020. Gli Stone Temple Pilots saranno protagonisti, nello stesso mese, di una serie di spettacoli acustici che sono legati all’LP.

La band sarà anche in tournée in Australia il prossimo aprile con i Bush e i Live, per celebrare il 25 ° anniversario dei loro album Purple, Sixteen Stone e Throwing Copper, rispettivamente.

Il nuovo album è l’ottavo della band e il loro secondo da quando la star di X Factor, Jeff Gutt, è diventata il cantante principale nel 2017 dopo la morte del fondatore, Scott Weiland, due anni fa.

Anche il cantante dei Linkin Park, Chester Bennington, ha guidato gli Stone Temple Pilots, dal 2013 al 2015.

Di seguito, ecco il video di Fare Thee Well:

Stone Temple Pilots annunciano il tour acustico: le date

Di seguito, vi elenchiamo le date dei concerti in acustico che gli Stone Temple Pilots terrano, sia da soli, sia accompagnati da Bush e Live.

5 febbraio – Vancouver, BC @ Commodore Ballroom

7 febbraio – Snoqualmie, WA @ Snoqualmie Casino

8 febbraio – Boise, ID @ Knitting Factory

9 febbraio – Portland, OR @ Roseland Theater

12 febbraio – San Francisco, CA @ Herbst Theater

13 febbraio – Beverly Hills, CA @ Saban Theater

15 febbraio – Denver, CO @ Fillmore Auditorium

17 febbraio – Kansas City, MO @ Uptown Theatre

19 febbraio – Milwaukee, WI @ Turner Hall Ballroom

21 febbraio – Detroit, MI @ The Fillmore Detroit

22 febbraio – Covington, KY @ Madison Theater

25 febbraio – New York, NY @ Gramercy Theater

27 febbraio – Toronto, ON @ Danforth Music Hall

29 febbraio – Atlantic City, NJ @ Tropicana

1 marzo – Boston, MA @ The Wilbur Theatre

(Con Bush e Live)

Venerdì 3 aprile – Peter Barclay Field, Tuncurry NSW

Sabato 4 aprile – The Crescent, Parramatta Park NSW

Domenica 5 aprile – The Entertainment Ground, Gosford NSW

Martedì 9 aprile – Stuart Park, Wollongong NSW

Sabato 11 aprile – Hastings Foreshore Reserve, Mornington VIC

Domenica 12 aprile – Showgrounds, Yarrawong VIC

Lunedì 13 aprile – Bonython Park, Adelaide SA

Mercoledì 15 aprile – HBF Stadium, Perth WA (Not A UTSS Festival Date)

Venerdì 17 aprile – Sunshine Coast Stadium, Sunshine Coast QLD

Sabato 18 aprile – Riverstage, Brisbane QLD

Domenica 19 aprile – Foreshore Park, Newcastle NSW



FONTE FOTO: https://www.facebook.com/stpband

