Tina Cipollari nella puntata di ieri di Uomini e Donne si è dimenticata di citare il daytime del Grande Fratello di Barbara d’Urso dando l’appuntamento alla soap opera Il Segreto. Una dimenticanza che ho fatto notare in questo articolo e che ho etichettato come ‘gaffe’.

Con la puntata di oggi però devo rimangiarmi tutto: quella di ieri non è stata una dimenticanza, bensì una scelta: Tina Cipollari ha omesso volutamente la striscia del daytime del Grande Fratello dato che oggi, alla solita domanda di Maria De Filippi, la Cipollari ha risposto “Vi saluto, dopo di noi c’è Il Segreto“. Quando Maria le ha fatto notare che in realtà ci sarebbe stata la striscia del Grande Fratello, Tina ha ribadito “Dopo di noi c’è Il Segreto, poi Gerry Scotti ed infine Ciao Darwin“, omettendo volutamente un altro programma di Barbara d’Urso, Pomeriggio Cinque.

Quando Maria De Filippi in modo provocatorio le ha chiesto cosa ci fosse in onda il lunedì sera, Tina Cipollari ha risposto: “Non lo so, vado in palestra il lunedì sera“, omettendo così l’appuntamento serale con il reality dove è attualmente in gara suo marito Kikò Nalli.

Considerando che Tina Cipollari non ha omesso solo il Grande Fratello ma anche Pomeriggio Cinque, credo che a questo punto che l’opinionista non abbia un problema con il reality, bensì con Barbara d’Urso stessa.

Se Tina Cipollari sta evitando di nominare Barbara d’Urso, quest’ultima in più occasioni l’ha elogiata nelle sue trasmissioni etichettandola come una grande donna ed una grande mamma. Cosa sarà successo?