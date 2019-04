DA tre giorni Francesco presenta febbre, vomito e numerose scariche di diarrea.

Non vuole mangiare e si lamenta per un dolore alla pancia.

“Potrebbe essere influenza”, dice il pediatra dopo la visita. L’addome è un po’ gonfio ma trattabile e solo lievemente dolente alla palpazione profonda. La cute è rosea, le mucose abbastanza idratate. “Fatelo bere molto e tenetelo a casa da scuola finché la situazione non migliora”, aggiunge. La mamma dopo un paio di giorni però ricontatta il pediatra. Parlando con un’amica, ha scoperto che esiste l’allergia alle proteine del latte vaccino. “Matteo, compagno di classe di Francesco, quando mangia qualcosa di sbagliato, ha un forte mal di pancia”. Un’altra amica le ha invece parlato della celiachia: la figlia ha avuto per tanto tempo la pancia gonfia, diarrea e dolore addominale, proprio come ha ora Francesco. Il piccolo del resto non sembra

migliorare e le feci sono abbondanti e acquose. "Sono passati ormai cinque giorni. È meglio che me lo riporti", risponde il medico. "Sei giorni, per l'esattezza. – lo corregge la mamma – tutto è iniziato al ritorno dal weekend in fattoria". Il pediatra è sorpreso e chiede notizie in più su ciò che ha fatto o mangiato. "La fattoria è gestita da una coppia di contadini, fanno tutto in casa con i loro prodotti.

Hanno mucche, galline e un grande orto, in cui i bimbi partecipano ai cosiddetti laboratori didattici. In questo momento non saprei dirle che cosa abbia mangiato esattamente. Mi ricordo solo che ha fatto una colazione abbondante, con le uova strapazzate e il bacon: non pensavo gli potessero piacere. All’inizio ho pensato che fosse colpa della colazione troppo pesante per un bimbo di sei anni, ma ormai la diarrea dura da troppo tempo”, conclude la mamma.