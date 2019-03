Sta avendo grandissimo successo la reunion dei Jonas Brothers. Ma perché si erano sciolti? Ecco le motivazioni ufficiali.

Dopo 6 anni di separazione, i Jonas Brothers sono ufficialmente tornati insieme. Il gruppo lanciato dalla Disney ha pubblicato a fine febbraio 2019 un nuovissimo singolo, Sucker, che sta scalando le classifiche sia americane che inglesi, e non sembra volersi fermare.

Più uniti che mai, i Jonas Brothers non vogliono porsi limiti, e starebbero già progettando grandi cose per il futuro immediato.

Ma… ricordi perché si erano sciolti? Rinfreschiamoci la memoria, ricostruendo i motivi della rottura che sconvolse la musica pop americana.

Perché i Jonas Brothers si sono sciolti?

Era l’ottobre del 2013 quando i tre amatissimi artisti annunciavano al mondo la fine del loro rapporto artistico, poco dopo l’uscita dei singoli Poms Poms e First Time.

Si dovette aspettare un po’ di tempo per conoscere le cause della rottura, ma alla fine arrivò la confessione del più famoso dei tre fratelli: Nick Jonas. Stando alle sue parole, sarebbe stata sua la colpa di questo improvviso scioglimento.

Nick pensava infatti che ci fossero troppe complicazioni e limitazioni all’interno del gruppo, e che lavorare come singoli avrebbe potuto far bene a tutti e tre i fratelli. “Sentivo che eravamo come un treno destinato a deragaliare“, affermò Nick, “fu una conversazione molto dura e lasciò la nostra famiglia scossa per un po’“. Anche perché arrivò a pochi giorni dalla partenza per un tour.

Fonte foto: https://www.facebook.com/nickjonas/photos

Jonas Brothers, la reunion: nuovo album in arrivo?

Ma ormai quei momenti difficili fanno parte del passato, e adesso Nick, Joe e Kevin sembrano tornati affiatati come agli inizi di carriera. Il loro nuovo pezzo, Sucker, sta volando in tutte le classifiche e ha già superato i 45 milioni di views su YouTube.

Il meglio deve però ancora arrivare. Stando a quanto fatto trapelare dai tre artisti, da quando hanno deciso di rimettersi insieme avrebbero già composto circa 40 pezzi inediti. Insomma, di materiale per un nuovo album ce n’è, e parecchio. Non resta che attendere il loro prossimo annuncio.

Di seguito il video di Sucker nella versione director’s cut:

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/JonasBrothers