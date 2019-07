La procura generale di Milano ricorre in Cassazione contro la decisione della Sorveglianza di concedere i domiciliari all’ex presidente della Regione Lombardia Roberto Formigoni condannato per corruzione a 5 anni e 10 mesi nell’ambito del processo Maugeri-San Raffaele. Dal 22 luglio l’ex governatore, 72 anni, vive in un appartamento in zona piazza Firenze, dopo aver varcato la porta del carcere di Bollate lo scorso 22 febbraio. Dietro le sbarre ha trascorso in tutto cinque mesi. Un diritto o una stortura del sistema giudiziario? La decisione dei giudici rientra nella logica della concedibilità dei benefici previsti dall’ordinamento penitenziario che è strutturato in funzione del principio della rieducazione del condannato, previsto dall’articolo 27 della Costituzione. Il tribunale di Sorveglianza ha concesso i benefici della detenzione domiciliare previsti per i condannati ultra settantenni bypassando il problema della retroattività o meno della cosiddetta Spazzacorrotti.

In sostanza, anche applicando la nuova legge si possono comunque concedere i domiciliari poiché esiste il presupposto della collaborazione impossibile, previsto dall’articolo 4 bis dell’ordinamento penitenziario. I fatti – nonostante “pacificamente” Formigoni non abbia mai collaborato in fase di indagine o durante il processo – sono stati integralmente accertati, dunque è impossibile ipotizzare una sua collaborazione. Per la Sorveglianza, l’informativa della procura circa l’accertamento della collaborazione impossibile non può essere posta a base di un rigetto poiché sostanzialmente manca di elementi concreti, senza i quali vale il principio del favor rei, ossia la decisione va presa a favore del condannato.

Fonte