GLI ingredienti ci sono tutti: ondate di freddo, picco dell’, aumento dello smog prolungato, riapertura delle scuole. E, perché no, anche il fatto che durante le feste natalizie abbiamo passato più tempo in luoghi chiusi e affollati e ci siamo baciati e abbracciati di più. Una manna per batteri e virus che si sono potuti diffondere con facilità. Il risultato è un aumento del numero di casi di polmonite, come testimoniano i pronto soccorso affollati delle principali città.. «Non si tratta però di un’epidemia – sottolinea Francesco Blasi, direttore del Dipartimento di Medicina interna e dell’Unità operativa complessa di Pneumologia del Policlinico di Milano – in questo periodo è fisiologico attendersi una crescita delle infezioni, che va di pari passo al diffondersi dell’influenza: i virus influenzali, infatti, se di rado possono trasformarsi in infezioni profonde, aprono però la strada a batteri che provocano polmonite».

Niente a che vedere, quindi, con l’allerta scattata in Cina, dove una vera epidemia di polmonite si è diffusa a Wuhan – oltre 40 i casi accertati in città, due morti e due pazienti trovati positivi in Thailandia e Giappone – a opera di un coronavirus, mai identificato prima d’ora. In Italia, rassicurano gli esperti, le polmoniti che vediamo aumentare sono causate in gran parte da una vecchia conoscenza degli pneumologi, lo Streptococcus pneumoniae, un batterio che circola tutto l’anno ma che nei mesi più freddi diventa particolarmente insidioso. «Quest’anno, poi, uno dei virus influenzali, A(H3N2), ha una caratteristica antipatica: facilita la penetrazione dei batteri nelle basse via aeree», spiega Fabrizio Pregliasco, virologo, direttore sanitario dell’IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano.

La polmonite è infatti un’infiammazione della parte profonda del sistema respiratorio e colpisce in particolare gli alveoli, la parte terminale dell’albero respiratorio, che si riempiono di muco impedendo così lo scambio di gas fra l’aria che inspiriamo e il sangue. Ecco perché può diventare anche una malattia molto grave e portare a morte.

