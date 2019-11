La corsa per vivere più a lungo

NON importa che sia un’ora, mezz’ora o anche solamente dieci minuti. E non conta neanche quanti chilometri riusciamo a percorrere, e quante volte ci alleniamo. Perché di per sé, il solo fatto di fare una corsetta ogni tanto può aiutarci a vivere più a lungo. L’importante, insomma, è che si corra. A sostenerlo sono i ricercatori della Victoria University di Melbourne, in Australia, secondo cui la corsa, a prescindere dal tempo che le si dedica e dall’intensità con cui si svolge, è collegata a un rischio significativamente più basso di mortalità per qualsiasi causa, e in particolare per malattie cardiovascolari e per cancro. Lo studio è stato appena pubblicato sul British Journal of Sports Medicine.

Per riuscire a capire quanto si dovrebbe correre per vivere più a lungo, i ricercatori hanno passato in rassegna i dati provenienti da studi disponibili in letteratura, concentrandosi sulla quantità di corsa e sul rischio di morte per tutte le cause, e per malattie cardiovascolari e cancro. In particolare, il team ha analizzato14 studi, coinvolgendo un totale di 232 mila persone, che sono state monitorate tra i 5 ai 35 anni. Durante gli anni presi in esame, hanno osservato i ricercatori, si sono registrati 25mila decessi nel campione preso in esame.

Dal confronto e dalle analisi dei dati è emerso che qualsiasi dose di corsa è associata a un rischio di mortalità inferiore del 27% per tutte le cause per entrambi i sessi, rispetto a chi non svolge questa attività fisica. Inoltre, dalle successive analisi, i ricercatori hanno osservato un rischio inferiore del 30% di morte per malattie cardiovascolari e del 23% per cancro.

Dosi piccole, ma buone

Il nuovo studio, quindi, suggerisce che anche piccole “dosi” di corsa, come per esempio una volta alla settimana per meno di 50 minuti a sessione e a una velocità inferiore agli 8 km l’ora, sembrano essere associate a significativi benefici per la salute e la longevità. Una dose, quindi, nettamente inferiore a quella raccomandata dagli esperti secondo cui bisognerebbe svolgere almeno 150 minuti di attività fisica vigorosa a settimana. E che potrebbe quindi rappresentare un incoraggiamento per tutti coloro il cui principale ostacolo è proprio la mancanza di tempo da dedicare allo sport, per mancanza di tempo per esempio. Anche perché, aggiungono i ricercatori, l’aumento della quantità di attività fisica, in termini di frequenza, durata e ritmo, non è associato a un ulteriore abbassamento del rischio di mortalità.

Limiti dello studio

Come precisano i ricercatori, questo è uno studio osservazionale e, come tale, non può stabilire una relazione di causa-effetto tra la corsa e un minor rischio di mortalità. Tuttavia, suggeriscono, è consigliabile per chiunque cominciare a correre, perché qualsiasi dose è meglio di niente. “L’aumento dei tassi di adesione alla corsa indipendentemente dalla sua dose – concludono i ricercatori – potrebbe portare probabilmente a miglioramenti sostanziali nella salute pubblica e nella longevità”.