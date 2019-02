Un’altra vittima del maltempo che sta colpendo il Centrosud in queste ore. Un uomo ha perso l’equilibrio per il vento e, cadendo da una tettoia alta sei metri, ha schiacciato il figlio 14enne e uccidendolo. E’ accaduto a Capena, dove nel pomeriggio il titolare di una ditta di legnami si è recato nella sede della società per riparare una tettoia divelta dal forte vento. L’uomo ha perso l’equilibrio ed è caduto a terra schiacciando il figlio che lo stava aiutando. Il ragazzo è morto sul colpo. Sono intervenuti i carabinieri della stazione di Capena e della compagnia di Monterotondo. La salma del 14enne è ora all’ospedale Gemelli di Roma a disposizione dell’autorità giudiziaria di Tivoli.

