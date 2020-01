Musicultura, il Festival della canzone popolare e d’autore giunge alla sua 31esima edizione. Sono 53 gli artisti che accedono alle audizioni dal vivo del concorso, tutti, solisti e band, sono anche autori delle canzoni che interpretano. L’ascolto e la valutazione delle 1.520 canzoni, inizialmente iscritte al concorso, (ogni partecipante si propone con due brani), hanno richiesto quasi tre mesi di lavoro, agli esclusi è stata inviata un’articolata scheda di commento. Ai 53 giovani artisti selezionati Musicultura offre la chance approdare il prossimo mese di giugno, in otto, sul palco dell’Arena Sferisterio di Macerata; il percorso per giungervi si snoderà in tre lunghi week: 20, 21, 22 e 23 febbraio; 27, 28, 29 febbraio e 1 marzo; 5, 6 e 7 marzo.

