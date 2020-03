Liam Gallagher parla della reunion degli Oasis: le dichiarazioni del cantautore britannico al sito NME.

Reunion sì o reunion no? La lunga storia degli Oasis dopo lo scioglimento si arricchisce, giorno dopo giorno, di un nuovo capitolo. Da una parte c’è Noel, che non perde occasione per lanciare frecciatine a Liam e a chiudere ogni porta per un ritorno della band simbolo del britpop. Dall’altra, c’è Liam che, pur mettendola spesso sul piano dello scherzo, continua a spingere per la reunion.

E anche nella sua ultima intervista al sito NME, il più giovane dei Gallagher ha voluto regalare nuove speranze ai fan. Ecco le sue dichiarazioni.

Reunion Oasis: le dichiarazioni di Liam su Noel

La domanda è stata chiarissima: ci sarà o no questa benedetta reunion degli Oasis? Per Liam non ci sono dubbi. Queste le sue parole al sito NME: “Succederà, credimi, accadrà molto presto“.

Ma come fa a esserne così sicuro? Semplice. Il più piccolo dei Gallagher conosce troppo bene il fratellone, e afferma: “Noel è avido e ama i soldi e sa che deve succedere presto o non accadrà più“.

E a tal proposito, Liam ha parlato addirittura di un’offerta di 100 milioni di sterline arrivata alla band per tornare insieme. Basteranno a far cambiare idea a Noel?



Liam Gallagher parla di un nuovo tour degli Oasis

Insomma, ballerebbero circa 100 milioni di sterline per convincere gli Oasis a rinascere dalle proprie ceneri. Ma Noel si è affrettato a negare la veridicità di questa proposta, affermando che si tratta solo di una trovata pubblicitaria di Liam.

Trovata che però si arricchisce anche di alcuni dettagli: secondo il cantante infatti si tratterebbe una proposta riguardante un nuovo tour, e non nuova musica. Tuttavia, lo stesso Liam si è detto disponibile anche a tornare in studio con Noel.

Di seguito il video di Wonderwall:

