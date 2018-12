COMINCIAMO a invecchiare ben prima di quando sia fisicamente evidente. Per un lungo periodo di tempo non lo percepiamo perché il nostro corpo, fin quando riesce, nasconde le avvisaglie facendo ricorso a meccanismi di compenso che ci permettono, ad esempio, di continuare a muoverci, di camminare. “Lo sviluppo di test in grado di misurare questa capacità, che gli americani chiamano resilience, è uno dei temi focali della ricerca di un’interfaccia tra la biologia dell’invecchiamento e la medicina degli adulti e degli anziani”, spiega, geriatra ed epidemiologo, direttore scientifico del National Institute on Aging di Baltimora (Usa), ad Ancona per i 50 anni dell’Inrca (Istituto Nazionale Riposo e Cura Anziani).

Occuparsi dell‘invecchiamento spostando l’attenzione al periodo della vita che precede l’insorgenza dei primi sintomi della vecchiaia potrebbe rivoluzionare il modo in cui gestiamo la salute e gli investimenti che ogni persona può fare nel corso della vita per assicurarsi una vecchiaia migliore. In questa prospettiva la medicina dovrà cambiare e in parallelo la sanità pubblica. “La scienza dell’invecchiamento non dovrebbe essere limitata alla cura degli anziani – spiega Ferrucci -. Attualmente curiamo le persone solo quando mostrano segni di malattia, vale a dire quando tutti i compensi fisiologici possibili sono esauriti. È una strada in salita che non può avere successo. La medicina del domani identificherà chi ha una ridotta resilience e attuerà interventi mirati prima del tracollo, quando almeno una parte della biologia giova ancora nostro favore”.

• MECCANISMO DI COMPENSO

Le modificazioni biologiche tipiche dell’invecchiamento cominciano probabilmente fin dal concepimento, spiega Ferrucci, “ma sono surclassate dalla robustezza del programma di sviluppo neuromotorio inscritto nel nostro genoma”. Alla fine dello sviluppo, c’è un periodo di apparente stabilità che viene mantenuta grazie ad una serie di meccanismi di compenso che agiscono a più livelli: biologico molecolare, anatomico-fisiologico, funzionale.

“Il nostro Dna viene continuamente danneggiato, ma esiste un complesso macchinario biologico che lo ripara e che è in grado di riparare selettivamente vari tipi di danno. A livello funzionale una riduzione dell’equilibrio può essere compensata allargando la base di appoggio. A livello fisiologico l’invecchiamento determina una ridotta sensibilità all’effetto dell’insulina e l’organismo reagisce secernendo più insulina in modo da mantenere normali concentrazioni di glucosio nel sangue”. Sono solo piccoli esempi di una miriade di meccanismi di compenso, che sono sempre attivi.

Man mano che scorre il tempo però l’efficienza di questi meccanismi si assottiglia. Invecchiare significa reagire meno prontamente a stress che non fanno parte della vita normale: i processi di riparazione e cicatrizzazione di una ferita rallentano; se si deve correre per prendere l’autobus un cinquantenne ha molte più difficoltà di un ventenne.

• MOBILITA’ E INVECCHIAMENTO

La perdita della capacità di camminare è l’effetto ultimo dell’invecchiamento biologico, anche quando apparentemente avviene in conseguenza di una malattia. “Molte delle malattie croniche tipiche della tarda età sarebbero dovute ad un fenomeno di invecchiamento accelerato che determina una malattia piuttosto di un’altra perché si sovrappone ad una suscettibilità genetica o all’esposizione a particolari fattori di rischio”, spiega Ferrucci.

• IL TEST DELLA CAMMINATA

Una camminata può essere predittiva, “il più potente fattore di rischio che conosciamo”. Esiste un test, semplicissimo: si tratta di far camminare una persona a passo normale per 4 metri e cronometrare quanto ci mette. “La velocità considerata normale è di 1.2-1.4 metri al secondo; chi cammina ad una velocità inferiore a 1.0 metri al secondo ha una mortalità doppia rispetto ai soggetti normali. Ovviamente a livello di persona i fattori confondenti posso essere molti”.

• INVECCHIARE NON E’ UN PROCESSO IRREVERSIBILE

Invecchiare, secondo il geriatra, non è un processo del tutto irreversibile. Ma quando si manifesta significa che tutte le strategie compensatorie sono state consumate per cui tornare indietro è difficile. “Se si riuscissero a capire i meccanismi intrinseci dell’invecchiamento e soprattutto i meccanismi di resilience le cose sarebbero diverse”.

• COME INVECCHIARE IN SALUTE

Ma come contrastare l’invecchiamento? “Non potendo cambiare la genetica, evitare i fattori di rischio rimane la scelta più intelligente” consiglia Ferrucci. Prima di tutto bisogna essere fisicamente attivi: “L’unico intervento in grado di rallentare la perdita di mobilità con l’invecchiamento è l’esercizio fisico: una camminata 30 minuti al giorno”. E poi non fumare; mantenere un normale peso corporeo, ridurre l’introito calorico progressivamente, possibilmente non mangiare tra i pasti; seguire la dieta mediterranea; dormire una media di 7 ore a notte; avere un approccio positivo dunque coltivare i propri interessi, essere socialmente attivi, fare qualcosa che ci faccia sentire utili; andare dal medico regolarmente e minimizzare i fattori di rischio cardiovascolare, seguire le regole della prevenzione (colonscopia, mammografia, collo dell’utero, esame della prostate etc.). “Sembra poco – conclude l’esperto – ma può fare una differenza abissale”.