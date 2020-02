In occasione del Record Store Day, arriverà una raccolta di rare registrazione di David Bowie.

David Bowie partecipa ancora una volta al Record Store Day quest’anno con due titoli.

I Only Dancing (The Soul Tour ’74), un LP dal vivo con le registrazioni dello spettacolo di Bowie del 20 ottobre 1974 al Michigan Palace, Detroit e la sua esibizione del 30 novembre 1974 presso l’Auditorium municipale di Nashville.

ChangesNowBowie, un set di nove tracce che è stato registrato nel novembre 1996 agli Looking Glass Studios di New York, prima delle prove per il Madison Square Garden Show di Bowie, in onore del suo cinquantesimo compleanno.

Le canzoni facevano originariamente parte di una trasmissione radiofonica della BBC trasmessa in occasione del cinquantesimo compleanno di Bowie l’8 gennaio 1997

David Bowie, nuove registrazioni per il Record Store Day

Le registrazioni inedite del tour di David Bowie del 1974 saranno raggruppate nell’album I’m Only Dancing (The Soul Tour 74) per il Record Store Day, il 18 aprile.

Gran parte del materiale presente nei due dischi, che sarà disponibile sia su CD che in vinile, è stato registrato al Michigan Palace di Detroit il 20 ottobre 1974.

È una performance completa dello spettacolo, ad eccezione di Diamond Dogs, che non è stato completamente registrato. Le ultime tre tracce dell’album provengono da una data all’Auditorium municipale di Nashville, del 30 novembre. I nastri sono stati recentemente scoperti nell’archivio di Bowie.

Durante una pausa del suo tour a sostegno di Diamond Dogs del 1974, Bowie ha registrato Young American.

Di seguito, il video di Space Oddity:

I’m Only Dancing: la scaletta dell’album

I’m Only Dancing segna la prima uscita ufficiale del Duca Bianco (la cui vita è diventato un fumetto) – dal Soul Tour. Le precedenti registrazioni di concerti di quell’anno, tra cui David Live e Cracked Actor (Live in Los Angeles ’74), provengono dalla prima messa in atto del tour.

Changesnowbowie consiste in prove del concerto del cinquantesimo compleanno di Bowie al Madison Square Garden di New York.

Ecco l’intera traccklist di I’m Only Dancing (The Soul Tour 74):

Disc One

Introduction – Memory of a Free Festival Rebel Rebel John, I’m Only Dancing (Again) Sorrow Changes 1984 Moonage Daydream Rock ’n’ Roll With Me Love Me Do / The Jean Genie Young Americans

Disc Two

Can You Hear Me It’s Gonna Be Me Somebody Up There Likes Me Suffragette City Rock ’n’ Roll Suicide Panic in Detroit Knock on Wood Foot Stomping / I Wish I Could Shimmy Like My Sister Kate / Foot Stomping Diamond Dogs / It’s Only Rock ‘n’ Roll (But I Like It) / Diamond Dogs