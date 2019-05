Una giornata per Emma Marrone: VH1 dedica sabato 25 maggio, giorno del suo compleanno, alla cantante salentina attraverso una serie di speciali su di lei.

Una giornata dedicata a Emma Marrone. Il canale musicale VH1 (67 del digitale terrestre) ha annunciato una programmazione totalmente incentrata sull’amatissima cantante salentina. Sabato 25 maggio, giorno del suo 35esimo compleanno, sul noto canale televisivo dalle 15 saranno trasmessi speciali, documentari e tanta musica dedicata a lei.

Ecco tutti i dettagli su questa serie di omaggi che VH1 ha deciso di dedicare alla straordinaria artista di Amami e Mi parli piano.

Speciale VH1 per Emma Marrone sabato 25 maggio

In un giorno così speciale, il canale ha deciso di ripercorrere la carriera decennale della più amata vincitrice di Amici di Maria De Filippi attraverso una serie di programmi molto diversi tra loro.

Si inizia alle 15 con Long Out, un cortometraggio prodotto da Billboard Italia con protagonista la cantante salentina prima della partenza della sua ultima tournée, Essere Qui Tour – Exit Edition 2019. In otto minuti Emma Marrone e Stefano Fisco di Billboard si cimentano in una chiacchierata a 360° sulla sua vita e la sua musica.

Si prosegue con Best of Emma, una lunga carrellata dei più bei video e delle canzoni dell’artista pugliese, a partire dagli esordi fino ai singoli dell’ultimo disco.

Si chiude con House of Fan Live, un concerto molto speciale di Emma per una sua fan. Insomma, le emozioni non mancheranno, e nemmeno la buona musica, ovviamente.

Emma e i progetti futuri

Dopo essersi goduta una lunga vacanza (con un po’ di lavoro) a Los Angeles, in compagnia per alcuni giorni anche di Tiziano Ferro, Emma è tornata da qualche tempo in Italia. Per ora è apparsa in un episodio di Amici, ma non ha svelato alcunché sui suoi nuovi progetti.

Che ci sia della nuova musica chiusa nel cassetto ma pronta per stupirci nel 2020? A questo punto è più che probabile. Ma ne sapremo di più solo tra qualche tempo. Intanto ci godiamo quello che è stata Emma fino a oggi, grazie anche allo splendido omaggio di VH1.

Di seguito il video di Mondiale di Emma Marrone: