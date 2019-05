Un concerto di world music a favore dei diritti umani, per unire il potere della musica a quello della solidarietà. Si terrà alla Casa del Jazz di Roma giovedì 23 maggio. La serata, organizzata dalla Fondazione Pianoterra – che dal 2013 si impegna a combattere la povertà e la disuguaglianza sociale – avrà per protagonista la Human Rights Band, un ensamble di 7 musicisti provenienti da diversi paesi, che porterà sul palco un programma di world music in cui pezzi e arrangiamenti appartenenti a tradizioni musicali diverse si incontreranno e si mescoleranno per dare vita a qualcosa di sorprendente, inedito e familiare al tempo stesso.

