NEL MONDO si spendono 432 miliardi di dollari per riposare meglio e ancora non si riesce a dormire bene. L’ha raggiunto proporzioni epidemiche: una persona su dieci ci soffre ed una su tre dorme male. Entro il 2024 la ‘sleep economy’, che include i metodi alternativi per migliorare il riposo notturno, raggiungerà i 585 miliardi di dollari entro il 2024. Non tutti i rimedi funzionano e piuttosto che fissarsi con le ore di riposo notturno forse sarebbe il caso di cambiare strategie e osservare cosa si fa da svegli nelle ore diurne. Il cambio di passo lo attesta il nuovo report del Global Wellness Summit, presentato oggi a New York. Forse sta cambiando il paradigma che voleva i rimedi per il sonno come sonniferi, calmanti e devices per il monitoraggio del riposo notturno come unica soluzione? Probabile, perché è anche la luce (naturale) del giorno a fare la differenza.

Non siamo mai stati così ossessionati dalla carenza (reale o presunta) di sonno. Il comparto delle industrie dedicate al benessere e quelle della Silicon Valley si sono scatenate per ideare dispositivi e robot che ci coccolano per farci appisolare mentre controllano il nostro respiro. “Il sonno è diventato improvvisamente una tendenza di benessere prioritaria ma fissarsi con il sogno di dormire otto ore filate ha anche sviluppato l’ortosonnia, una nuova condizione di ansia provocata dallo stesso continuo ed eccessivo monitoraggio del riposo in chi va a caccia del sonno perfetto” si legge nell’analisi del Global Wellness Summit.

I ritmi veglia-riposo

Il segreto per risolvere il problema sembra perciò risiedere nella ricerca dei ritmi di veglia e riposo, giorno e notte, che sono alla base delle ricerche sulla biologia circadiana. “Siamo sensibili al ciclo solare di 24 ore, alla luce e al buio naturali. Quasi tutti gli organismi, compresi noi umani, hanno orologi interni giornalieri che controllano i sistemi biologici dell’organismo e dai nostri cicli sonno-veglia dipendono anche il nostro umore e le nostre performance metaboliche, immunitarie e riproduttive”, spiegano i ricercatori del Global Wellness Summit

Abbiamo bisogno della luce blu brillante del sole durante il giorno per essere vigili e attivi e abbiamo bisogno del buio per avviare la modalità di sonno e per il recupero delle attività cerebrali. Nella vita di tutti i giorni però i ritmi circadiani naturali si perdono a suon di luci artificiali e schermi che ingannano il nostro cervello. Si legge nel report: “Se il 20 percento delle persone lavora in turni notturni, invertendo il giorno e la notte, per chi lavora di giorno va anche peggio: il cinquanta per cento della forza lavoro mondiale lavora sotto lampade di luce artificiale e opera da remoto per essere sempre attivo e connesso. Senza contare le conference call in orari improbabili. La nostra è una vita sempre ‘accesa’, basti guardare le con palestre i e supermercati aperti a tutte le ore. Un vero incubo”.



Mai esagerare con la luce

“La chiave assoluta per un sonno sano è la giusta proporzione di esposizione alla luce e all’oscurità giornaliera, stabile e regolata. Dopo il tramonto, quando la luce naturale scompare, dobbiamo minimizzare l’impatto negativo della luce artificiale. La gestione dell’illuminazione ha un evidente impatto sulla salute umana “, dice Steven Lockley, neuroscienziato ad Harvard e uno dei massimi esperti di ritmi circadiani e sonno.

Il primo passo per una vita a misura di ritmi circadiani è sapere accendere e spegnere le luci. Nuove tecnologie sfornano illuminazioni sintonizzabili, luci biodinamiche e sincronizzate con le ore del giorno. Si legge nel report: “Il 2020 sarà l’anno in cui spegnere le lampadine, scollegare dispositivi e tv ed adottare luci fioche molto prima di andare a letto, bandendo l’uso di tablet e telefoni dalle stanze di casa. Impareremo che per dormire dobbiamo evitare la luce molto prima di andare a dormire. L’illuminazione domestica sarà a luce blu durante il giorno per passare ad una illuminazione più calda, a lunghezza d’onda con rosso, giallo e spettri di colore arancione al crepuscolo che aumentano la melatonina. Tutto si controllerà tramite APP, Bluetooth e Wi-Fi con luci a LED che regolano automaticamente la luce diurna e notturna, virando il colore e i livelli di luminosità”.

Il nuovo mercato delle luci circadiane ha raggiunto i 400 milioni di dollari nel 2017 e dovrebbe raggiungere i 4 miliardi entro il 2024. Il settore è vivace e nel report non mancano gli esempi più innovativi e curiosi, come le lampadine Healthe nate da un sistema sviluppato con gli scienziati della NASA. Sono dotate di un dispositivo di controllo wireless che utilizza il GPS per illuminare secondo i movimenti reali del sole passando dalla luce blu diurna al tramonto. Oppure le nuove luci Lightcycle di Dyson che, si legge nella ricerca, si adattano alle ore del giorno e perfino all’età del proprietario.



La maschera che ti fa dormire

Nuove le maschere circadiane da indossare qualche tempo prima di dormire: illuminano il viso con luce rossa la sera per addormentarsi e blu per svegliarsi, come Sound Oasis o Illumi e DreamLight – segnala il report. Blu anche gli occhiali che bloccano la luce ‘pericolosa’ per il riposo di Warby Parker. Nuove le tecnologie a favore dei ritmi circadiani riportate nel report come l’ APP Timeshifter che offre un jet lag personalizzato. Inoltre le diete a misura di ritmi circadiani, ovvero mangiare solo nelle ore diurne quando c’è luce e fermarsi dopo il tramonto. “Dobbiamo ripensare il tempo, la luce e lo stile di vita smettendo di accendere troppo le nostre serate con gli schermi e uscire di più alla luce naturale del sole. Dobbiamo adattare maggiormente gli orari di lavoro e scolastici rispettando il ciclo solare, le stagioni e l’età” conclude Lockley.