Il tradimento di un compagno fa male, ma quello di un’amica è anche peggio. Se poi a tradirti è un’amica e proprio insieme al tuo ex compagno, beh, le cose si complicano parecchio. Ne sa qualcosa Dalila Branzani, che ha dovuto assistere suo malgrado al più classico e temuto incubo. Una delle sue più care amiche ha iniziato a frequentare alle sue spalle il suo ex ragazzo. Si tratta di Eleonora Rocchini, ex fidanzata di suo fratello Oscar Branzani, che sta frequentando proprio Nunzio Moccia, compagno di Dalila fino ad alcuni mesi fa. Sembra la trama di Beautiful e invece è tutto vero.

Dalila Branzani VS Eleonora Rocchini

Sin dalla rottura tra Oscar Branzani e Eleonora Rocchini, la sorella di lui, Dalila Branzani, aveva continuato a frequentare la ragazza. Le due erano legate da un legame molto profondo. Nonostante la notevole differenza di età erano diventate buone amiche e dunque, andando contro al volere di suo fratello e consapevole di fargli del male, Dalila aveva voluto salvaguardare quell’amicizia, per lei preziosa.

Ecco perché la pugnalata alle spalle ricevuta proprio da quella che considerava la sua più cara amica, le ha fatto così tanto male. La goccia che ha fato traboccare il vaso è stata la scoperta della frequentazione clandestina tra Eleonora e Nunzio che udite udite, è l’ex fidanzato proprio di Dalila. Una relazione tenuta segreta e nascosta a tutti. O meglio, nota a tutti nell’ambiente tranne ai due fratelli. E il vaso è traboccato in grande stile. C’è stata una sfuriata in un locale napoletano che ha visto le due donne venire anche alle mani.

A quel punto, sono fioccate le rivelazioni, le rivendicazioni, le accuse, le recriminazioni, le polemiche. L’ultima, proprio di poche ore fa, fatta ovviamente attraverso i social.

Eleonora Rocchini ancora nella bufera

Dalila, incalzata dalle sue curiosissime follower, è nuovamente tornata sull’argomento. Ha chiamato in causa Eleonora per ribadire il suo stato d’animo ferito e addolorato. Credeva nella loro amicizia, nata ai tempi del fidanzamento tra lei e Oscar e proseguita anche per diverso tempo dopo la rottura:

Quello che siamo state è indescrivibile. Per me era una cosa bella. A volte litigavamo ma dovevamo subito far pace perché non riuscivamo a stare separate. In certi momenti sembravo io la sorella piccola e lei la più grande. Undici anni di differenza che non si sono mai sentiti. Avevamo una complicità assurda. Ho sempre scelto di stare dalla sua parte fino alla fine, fino a quando mi dicevano cose su ciò che stava accadendo ed io litigavo con tutti perché dicevo che non si dovevano permettere di pensare certe cose su di lei. Che non era vero!

Ad oggi la ragazza sente di aver fatto soffrire inutilmente suo fratello, che l’aveva messa in guardia: