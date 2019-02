Sanremo 2019: ecco per che squadra tifano i 24 cantanti in gara.

Nella settimana del Festival di Sanremo 2019 è consuetudine andare a spulciare nelle vite private degli artisti in gara, alla ricerca dei particolari più intriganti.

Per gli appassionati di sport, e di calcio soprattutto, è ad esempio vitale sapere per che squadra tifano i cantanti: un motivo in più per sostenere un artista piuttosto che un altro.

Andiamo a scoprire insieme allora la fede calcistica di tutti gli artisti coinvolti in questa 69esima edizione del Festival.

Shade

Sanremo 2019: per che squadra tifano i 24 cantanti in gara

Degli artisti che si sono esibiti sul palco dell’Ariston in questa edizione 2019 del Festival di Sanremo ce n’è un gruppo nutrito che si disinteressa del pallone: Simone Cristicchi, Arisa, Einar, Mahmood, Federica Carta e tutti gli Zen Circus.

Pisano come gli Zen Circus è Francesco Motta, ma al contrario degli amici punk rocker il compagno di Carolina Crescentini è tifoso… della Fiorentina. Sì, è strano che un pisano tifi per un’altra squadra toscana, ma al cuor non si comanda.

Folto il gruppo di artisti juventini in questa edizione di Sanremo: l’aretino Pau, cantante dei Negrita, il torinese Shade, la ciociara Anna Tatangelo, la veneta Patty Pravo e il siculo Ignazio Boschetto de Il Volo.

E milanisti, ne abbiamo? Ovviamente sì. Simpatizza per i rossoneri Irama, così come Nek, legato però visceralmente alla squadra della propria città, Sassuolo. Anche l’altro terzo siculo de Il Volo, Piero Barone, tifa Milan.

Non mancano gli artisti dell’Inter. C’è Loredana Bertè, notoriamente affezionata ai nerazzurri, anche se non grande appassionata. Ma c’è anche il super interista Francesco Renga.

Nel Festival di un romanista come Claudio Baglioni non possono poi non esserci tifosi della Roma: Ultimo, Daniele Silvestri e Gianluca Ginobile de Il Volo (un trio che in sostanza non può andare allo stadio assieme).

Derby capitolino sul palco dell’Ariston. Sono dichiaratamente tifosi della Lazio Briga e Paola Turci, mentre rimane il mistero sulla fede del romano Achille Lauro. Il trapper ha però inserito nel suo pezzo un accenno a Paul Gascoigne, ex talentuoso centrocampista biancoceleste: che sia un indizio?

Napoli è invece rappresentata dai due partenopei doc, Nino D’Angelo e Livio Cori, sostenitori azzurri. C’è anche un bel derby di Genova a Sanremo: tre membri degli Ex-Otago tifano per il Grifone, uno per la Sampdoria.

Ultimi ma non ultimi, quegli artisti che supportano le squadre della propria città, pur non essendo habitué della Serie A: dal livornese Enrico Nigiotti, ad leccese Angelo Rongoli dei Boomdabash, passando per l’irpino Ghemon, grande tifoso dell’Avellino.