Sanremo 2020: per che squadra tifano i cantanti in gara, ma anche gli ospiti e alcune delle madrine.

Lo sport è stato fin qui grande protagonista al Festival di Sanremo 2020, tra il tennis portato sul palco da Novak Djokovic (milanista) e l’apparizione tra il pubblico di Cristiano Ronaldo per la sua Georgina.

Ma per che squadra tifano i cantanti in gara e gli ospiti principali della 70esima kermesse? Scopriamolo insieme.

Per che squadra tifano i cantanti di Sanremo 2020?

Ovviamente la squadra più tifata d’Italia, la Juventus, è ben rappresentata anche quest’anno. Cuore bianconero per la torinese Rita Pavone, ma anche per Riki, che spesso è stato visto sugli spalti dello Stadium, per Bugo, e platealmente per Francesco Gabbani. Simpatie juventine anche per il siculo Alberto Urso.

Tifoso del Napoli è invece Anastasio, originario di Meta di Sorrento. Prima di diventare famoso, aveva anche dedicato una canzone all’allora tecnico partenopeo Maurizio Sarri, poi rinnegata con il suo passaggio alla Juve.

Ma non mancano quest’anno anche i sostenitori delle squadre toscane. In particolare, due sono i fiorentini col cuore gigliato, Marco Masini e Piero Pelù, e simpatie viola ha pure Irene Grandi.

E milanisti, ne abbiamo? Certo che sì. Simpatie rossonere per la regina del twerking, Elettra Lamborghini, ma anche per milanesi doc come Francesco Sarcina del Le Vibrazioni e Paolo Jannacci (passione ereditata dal padre).

Romani e romanisti sono invece due degli artisti più esperti di quest’edizione: Tosca e Michele Zarrillo. Sull’altra sponda del Tevere (Lazio) si pone invece, per simpatie, Achille Lauro. Di seguito la sua Me ne frego:

La squadra del cuore di ospiti e conduttori

Il padrone di casa Amadeus, e non l’ha nascosto sul palco, è un grande tifoso dell’Inter, come il suo amico Fiorello. L’altro ospite fisso, Tiziano Ferro, ha invece forti simpatie per la Lazio.

Rossoneri sono i cuori di due degli Big della musica presenti in diverse puntate di Sanremo, come Zucchero e Ghali. L’idolo dell’Ariston Peppe Vessicchio fa invece il tifo per il Napoli, così come altri ospiti partenopei, Gigi D’Alessio e Massimo Ranieri.