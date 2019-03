D’ora in poi per fare la richiesta di arruolamento nella Guardia Svizzera Pontificia basterà un clic. E’ il risultato del restyling del nuovo sito web dell’esercito più piccolo del mondo in virtù del quale le aspiranti guardie potranno scaricare direttamente dal sito i moduli per fare la richiesta di arruolamento.

“Dopo tanti anni – spiega la Guardia Svizzera – si è reso necessario aggiornare tecnicamente il nostro sito internet per essere al passo con i tempi. Spiccano in particolar modo la visualizzazione molto chiara e i comandi intuitivi. Il modo semplice per scaricare i moduli digitalizzati da parte delle future Guardie Svizzere è un’innovazione importante“.

