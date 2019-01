E’ stato costretto a lavorare come fattorino, usando le sue generalità, esponendosi a numerosi rischi pur di guadagnare abbastanza per aiutare la figlia incinta e per poter garantire un futuro anche alle altre figlie piccole. Michelangelo Mazza, pentito di Camorra, ha denunciato la sua vicenda al sito ‘CiSiamo.info’. “Io sono grato allo Stato per come mi ha protetto e assistito – dice Mazza – Il problema è che io non posso basare la mia vita e quella della mia famiglia sull’assistenza, perché prima o poi il programma di protezione giustamente finirà e a quel punto che fine farò, se in questi anni non ho la possibilità di inserirmi in un contesto sociale e lavorativo?”.

