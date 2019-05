“Siamo sommersi da telefonate di pensionati preoccupati che ci chiedono spiegazioni: l’annuncio della partenza del taglio delle cosiddette pensioni d’oro porterà una valanga di ricorsi”. Lo dice ad Adnkronos/Labitalia, Mario Mantovani, presidente della Cida, dopo l’annuncio ufficiale da parte dell’Inps che da giugno prende il via il taglio delle ‘pensioni d’oro’ previsto dalla Legge di Bilancio. La circolare dell’Istituto di Previdenza, pubblicata ieri sul sito, ricorda come “a decorrere dal 10 gennaio 2019 e per la durata di 5 anni i trattamenti pensionistici diretti complessivamente eccedenti l’importo di 100.000 euro lordi su base annua sono ridotti di un’aliquota percentuale in proporzione agli importi dei trattamenti pensionistici”.

