di Antonietta Ferrante

Una vita spesa per la politica, poi la lunga inchiesta legata alla vicenda Milano-Serravalle e la lotta contro il tumore che ha “tra le cause scatenanti sicuramente le conseguenze della mia lunga vicenda giudiziaria”. Filippo Penati, pensionato senza lussi, racconta il suo pubblico e il privato, e non nasconde delusioni e sbagli. È pronto a ricorrere contro l”https://www.adnkronos.com/”assurda” sentenza d’appello della Corte dei Conti che lo condanna a risarcire 19,8 milioni di euro, a non darla vinta al cancro che lo costringe a cure dolorose e spera nel ritorno di una politica morale.

Fonte