Pena dimezzata in appello per Corona

(FOTOGRAMMA)

I giudici della Corte d’Appello di Milano hanno ridotto a sei mesi la pena per Fabrizio Corona per la vicenda degli oltre 2,6 milioni di euro trovati nel controsoffitto della casa della sua collaboratrice Francesca Persi e in due cassette di sicurezza in Austria. I giudici d’appello della seconda sezione penale hanno riconosciuto le attenuanti equivalenti alle aggravanti e hanno disposto per Corona il dissequestro del denaro. In primo grado l’ex fotografo era stato condannato a un anno per l’illecito fiscale e assolto dall’accusa di intestazione fittizia di beni.

IL COMMENTO – “Quando è scoppiata quest’indagine, tutti voi mi avete dato del mafioso, di chi ricicla soldi sporchi della malavita. Mi sono fatto sei anni di galera e oggi mi danno sei mesi, giusto perché non potevano assolvermi e mi restituiscono anche gli ultimi soldi” sottolinea Corona a caldo. “Quando parlerete di me – dice rivolto ai giornalisti – fatevi tutti quanti un esame di coscienza. Dedico questa vittoria a mio figlio”.