Era pronto a tutto. Per ‘difendere’ il patrimonio ereditato dalle azioni legali di una serie di creditori, che si stavano rivalendo in sede civile, aveva pensato anche “all’eliminazione fisica” di uno di loro attraverso un killer da assoldare nel deep web. E’ uno dei retroscena dell’operazione ‘Unabomber Pantelleria‘, condotta dalla Squadra mobile di Trapani e dalla sezione di Polizia giudiziaria della Procura, che ha portato all’arresto di un disoccupato palermitano di 51 anni, Roberto Sparacio. Per gli investigatori è lui l’uomo che realizzò la pen drive che, nell’ottobre del 2018, esplose negli uffici della Procura di Trapani, ferendo gravemente un ispettore superiore della Polizia, Gian Camillo Aceto.

