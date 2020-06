Pem Pem di Elettra Lamborghini è diventata la canzone di un’artista italiana più ascoltata di sempre su Spotify.

Il 2020 è un anno magico per Elettra Lamborghini. Nonostante l’emergenza Coronavirus, l’ereditiera si sta togliendo tantissime soddisfazioni. Ha partecipato per la prima volta a Sanremo con il brano Musica (e il resto scompare), sta preparando il proprio matrimonio e da questo momento è anche l’artista femminile con la canzone italiana più ascoltata di tutti i tempi su Spotify.

Un record straordinario che la conferma come una delle cantanti italiane più amate non solo nel nostro paese, ma in tutto il mondo.

Elettra Lamborghini: Pem Pem da record su SPotify

Incredibile ma vero, su Spotify la prima hit di Elettra, Pem Pem, ha sfondato il muro dei 70 milioni di ascolti, diventando la canzone di un’artista femminile italiana con più stream di tutti i tempi.

Una grande notizia per l’ereditiera bolognese, che si starebbe preparando anche per diventare una delle regine dell’estate. Sembra infatti che sia stata coinvolta da Takagi e Ketra nella loro nuova hit insieme a Giusy Ferreri.

Di seguito il video di Pem Pem:

Elettra Lamborghini si sposa

Negli ultimi tempi la Lambo è però diventata la regina del gossip specialmente per i preparativi del suo matrimonio, entrati nel vivo. L’artista ha prima infatti cercato la location, optando per una villa sul lago di Garda, e poi ha iniziato la ricerca dell’abito giusto insieme al suo fido consigliere, il wedding planner Enzo Miccio.

Senza preoccuparsi della pandemia, la cantante sembrerebbe aver scelto di non rinviare le nozze, che dovrebbero tenersi nel prossimo mese di settembre, Coronavirus permettendo. E l’attesa da parte dei suoi fan è già alle stelle. Non a caso le immagini di lei con un abito da sposa addosso hanno fatto rapidamente il giro del web.