“Non ho mai avuto tanti dolori in vita mia. E’ come se avessi fatto un ‘after’ fino a stamattina”. Federica Pellegrini fa il pieno di emozioni dopo il trionfo, a quasi 31 anni, nei 200 stile libero ai Mondiali di nuoto di Gwangju. Dopo poche ore di sonno, la campionessa azzurra è tornata in vasca questa mattina per le batterie dei 100 stile libero, dove però è stata eliminata, perché non andata oltre il 22esimo posto in 54”68. “Stanotte avrò rivisto la mia gara 40 volte. Non mi era mai successo, ma mi sono proprio piaciuta e sono strafelice che tra i commenti ricevuti sui social ci sia anche quello di Michael Phelps”, racconta la ‘Divina’.

