Pelé è stato ricoverato a Parigi per febbre alta e spasmi muscolari durante la notte. Il 78enne ex calciatore stava riposando nella sua camera d’albergo dopo essersi incontrato con l’attaccante Kylian Mbappé in un evento pubblicitario quando si è sentito male ed è stato trasportato precauzionalmente in ospedale.

Alcuni media francesi ipotizzano una “crisi tetanica”, ma il suo stato di salute non è grave. Joe Fraga, uno degli agenti di Pelé, ha detto alla tv brasiliana Espn che uno dei migliori giocatori di tutti i tempi è stato ricoverato in ospedale “per precauzione“, perché negli ultimi tempi il suo stato di salute è stato in qualche modo debole. In effetti, questo incontro con Mbappé si sarebbe dovuto svolgere un anno fa, ma è stato ritardato proprio a causa dei problemi di salute di Pelé.

