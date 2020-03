Pelè: “Ronaldo più continuo di Messi”

– “Oggi è difficile dire che è il migliore al mondo, un tempo era facile”. Senza falsa modestia e con il sorriso Pelè risponde alla domanda che da sempre, lui che viene considerato da molti il numero uno della storia del calcio, si sente rivolgere. In un’intervista al canale YouTube ‘Pilhado’, ‘O Rey’ sta al gioco, si mette sopra gli altri e per l’attualità tra CR7 e Messi, che in due hanno vinto 11 palloni d’oro e segnato la bellezza di 1500 reti, incorona il fuoriclasse portoghese della Juventus, citandolo prima del campione argentino del Barcellona, il rivale di sempre.

“C’è molto equilibrio ma mi sembra che oggi Cristiano Ronaldo sia il più stabile, ormai da dieci anni è ad altissimi livelli, si mantiene stabilmente al top – il giudizio dell’ex fuoriclasse brasiliano -. Non è tanto talentuoso quanto Neymar sul piano tecnico, ma è più abile in tutte le altre qualità che fanno un grande giocatore. Penso che il portoghese sia il migliore perché è più continuo, anche se non si può dimenticare Messi, ovviamente. Però il numero 10 del Barcellona non è un attaccante. Cristiano più forte di me? Bisogna dire la verità: mio papà e mia mamma hanno chiuso la fabbrica, di Pelé non ce ne saranno più”.

“Tanti buoni giocatori ma io resto il migliore”

Quindi il 79enne Edson Arantes do Nascimento stila un elenco dei più grandi campioni di sempre. “In Europa ci sono buoni giocatori, ma devo essere onesto, non ci saranno altri Pelè, non ci sono giocatori uguali a me. Non ci si può dimenticare di Zico, Ronaldinho e Ronaldo. E in Europa parlano sempre di Franz Beckenbauer e Johan Cruyff. Ora, non è colpa mia, ma credo che Pelé sia stato migliore di tutti loro. Perché lo dico? Perché tutti paragonano questi campioni a me”. Nessun cenno, ancora una volta, a Diego Armando Maradona, l’altro fuoriclasse della storia del pallone che per molti è il migliore di sempre, segno che la rivalità tra i due rimane viva. E c’è da credere che il ‘Pibe de Oro’ non gradirà la dimenticanza di ‘O Rey’.