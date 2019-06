“C’è stata la richiesta danni, da parte di 5 vittime: sono state depositate le prime 2 istanze, in settimana depositeremo le altre 3, che riguardano ragazzi che erano stati precedentemente tolti alle famiglie e affidati dai servizi sociali sotto la tutela di Giraudo. E’ stato un percorso difficile malgrado l’associazione dia il patrocinio gratuito alle vittime, abbiamo pagato noi le perizie. Il prossimo 15 novembre c’è la scadenza dei termini, entro quella data se la diocesi avanzerà una proposta ragionevole si potrà discuterne, prima di andare in udienza”.Lo spiega all’Adnkronos Francesco Zanardi, presidente della Rete l’Abuso e una delle vittime, confermando la richiesta di risarcimento danni da 5 milioni depositata in Tribunale, chiesti alla Diocesi di Savona per 5 casi di pedofilia.

