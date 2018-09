QUATTRO giorni, 34 squadre da tutta la penisola, e un obbiettivo chiaro: “imparare per prepararsi a giocare”, o anche “imparare giocando”. È questo lo slogan con cui ripartono anche quest’anno, dopo il successo della prima edizione nel 2017, le olimpiadi dell’emergenza pediatrica, una manifestazione che vedrà sfidarsi giovani specializzandi in pediatria in una gara che incoronerà il miglior team di rianimazione pediatrica del paese. Con lo scopo di competere, ovviamente, ma soprattutto per imparare a salvare la vita ai piccoli pazienti di domani. L’evento andrà in scena dal 10 al 14 settembre presso il polo pontino della Sapienza, all’interno dell’istituto Vittorio Veneto Salvemini, in viale Mazzini 4 (Latina).

Ogni squadra in gara proviene da una differente scuola di specializzazione e sarà formata al massimo da 6 componenti, in modo da simulare un autentico team di rianimazione composto esclusivamente da specializzandi di pediatria alla prima specializzazione. I partecipanti – assicurano gli organizzatori – saranno chiamati a sfidarsi in una gara di alto livello tecnico, sotto l’occhio vigile di una giuria internazionale composta da quattro tra gli elementi di spicco della medicina di emergenza urgenza pediatrica mondiale: Monika Kleinman del Boston Children’s Hospital, Allan R de Caen dello Stollery Children’s Hospital Edmonton, Marc Berg della Stanford University e Vinay Nadkarni del Children Hospital of Philadelphia.

Per dare possibilità a tutte le squadre di giocare di più, la manifestazione è stata organizzata in 4 gironi, all’interno dei quali la competizione tra le squadre si svolgerà in 7 incontri, che termineranno con la finale tra i vincitori di ogni girone. E stando ai questionari distribuiti agli studenti dagli organizzatori, il livello della gara sarà piuttosto alto, visto che molti dei team hanno iniziato a prepararsi da tempo per l’evento, sotto la guida esperta dei propri professori.

Le Olimpiadi dell’emergenza pediatrica, o più precisamente Pediatric Simulation Games 2018, nascono da un’idea dell’ Università degli Studi di Roma la Sapienza, realizzata in collaborazione con la Asl di Latina la Società Italiana di Medicina Emergenza Urgenza Pediatrica (SIMEUP), la Società Italiana di Pediatria (SIP), la Conferenza Permanente dei Direttori delle Scuole di Specializzazione in Pediatria, l’ Osservatorio Nazionale Specializzandi in Pediatria (ONSP) e il Centro di ricerca per la valutazione della qualità in Medicina e medicina di genere (CEQUAM) della Sapienza.