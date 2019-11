Pechino Express è un game show registrato e come prevedibile online sono spuntati numerosi rumors (come quello sulle prime coppie eliminate) ed ora – secondo quanto riportato da Dagospia – sappiamo anche che ci sarebbe stato anche un ritiro per infortunio.

Ad essersi fatta male sarebbe stata Asia Argento che si sarebbe ritirata durante la seconda puntata, lasciando la sua compagna Vera Gemma da sola.

Ovviamente spero non sia vero, perché Asia è il nome di punta di questa edizione e sarebbe un peccato.

Pechino Express, il cast:

I Gladiatori: Max Giusti e Marco Mazzocchi;

Padre e Figlia: Marco Berry e Ludovica Marchisio;

Le Figlie d’Arte: Asia Argento e Vera Gemma;

I Wedding Planner: Enzo Miccio e Carolina Giannuzzi;

Le Collegiali: Nicole Rossi e Jennifer Poni;

Gli Inseparabili: Valerio Salvatori e Fabrizio Salvatori;

Le Top: Ema Kovac e Dayane Mello;

Mamma e Figlia: Soleil Sorge e Wendy Kay;

I Palermitani: Annandrea Vitrano e Claudio Casisa;

I Guaglioni: Gennaro Lillio e Luciano Punzo.