Nonostante nelle ultime settimane Asia Argento e Naike Rivelli abbiano parlato in maniera non troppo positiva della loro esperienza a Pechino Express, il reality di Rai Due in questi anni ci ha regalato tonnelate di trash e momenti che sono rimasti nella storia della tv. Tra le scene più iconiche c’è senza ombra di dubbio la furiosa lite tra Antonella Elia e Achille Lauro. In quell’occasione l’ex gieffina accusò la coppia dei compositori di aver giocato sporco durante una prova ed aver colpito la sua faccia e quella di Jil Cooper.

“Senti bello, io faccio televisione da 30 anni e tu sei nato ieri e forse sparisci domani. A bello. […] Mi ha anche detto che sono venuta qui per farmi vedere in tv. C**lione, perché lui cosa è venuto a fare a Pechino Express? […] Vaffanc**o, levati dalle palle”.

Ieri durante una diretta con Nicole Rossi e Jennifer Poni, Costantino Della Gherardesca ha rivelato che la catfight tra l’Elia e il cantante di Me Ne Frego è stata tagliata.

“Quella è stata una litigata epica. Su quel momento posso dire che hanno tagliato un botto, se ne sono dette di tutti i colori. Pechino è un programma leggero e divertente, si litiga per cavolate non per cose serie come nei talk politi”.

Qualcuno tiri fuori il filmato integrale!

Pechino Express: i video della litigata tra Antonella Elia e Achille Lauro.

Con questo gioco si era fatta la storia di #pechinoexpress Antonella Elia vs Achille Lauro 🚀pic.twitter.com/PI59fx850b — L’eternità♡ (@eternita_l) March 17, 2020

LA STESSA PROVA CHE NEL 2017 CAUSÒ LA LITE PIÙ TRASH DELLA TV ITALIANA TRA ACHILLE LAURO E ANTONELLA ELIA #pechinoexpress pic.twitter.com/0eaSKKVo9k — lelisssss (@lelisssssssss00) March 17, 2020

Ah, quindi il pezzo del copione “mi ha spinto” di Antonella Elia con Patrick è il remake dello scontro con Achille Lauro a #pechinoexpress. #gfvip pic.twitter.com/AzNGCgZO8h — L’esercito di Patrick Ray #Gfvip (@sciuredipatrick) February 16, 2020

Fonte: Lanostratv