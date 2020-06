Molti vip non parteciperebbero mai al Grande Fratello Vip (o almeno questo dicono), stesso discorso vale per L’Isola dei Famosi, mentre per Pechino Express i personaggi che si candidano sono davvero parecchi. Solo la scorsa settimana è stata Marina La Rosa a dirsi prontissima a fare Pechino Express e adesso è un’altra ex gieffina a mettersi in fila. In un’intervista rilasciata a DiLei, Jane Alexander (Giane Alessandra per gli amici) ha confessato che le piacerebbe molto partecipare al reality di Rai Due con il marito o con il figlio Damiano. L’attrice ha anche rivelato di aver detto di no a Temptation Island.

“Se mi sono pentita di aver partecipato al Grande Fratello Vip? Credo sia stupido guardarsi indietro e dire non lo rifarei, perché ormai è successo. Non ti dico che non me pento, perché non è così. Mi pento di essere stata stupida e di non aver capito, ma le esperienze sono sempre utili se si riesce ad imparare qualcosa. Io ho imparato che i reality in qualche modo prima ti esaltano poi ti uccidono, perché quando esci vieni massacrata e non ti rendi nemmeno conto del frullatore mediatico in cui finisci.

Ho imparato che “mai dire per sempre” e “mai dire mai” nella vita. Per adesso posso dirti che ho rifiutato di partecipare a Temptation Island Vip, probabilmente se mi chiedessero di fare l’Isola direi di no, Pechino Express invece lo farei, mi piacerebbe tanto, è un’esperienza fighissima, lo vedo un reality diverso, più elevato, dicono che lo è anche l’Isola dei Famosi, ma questa è vista molto come un’ultima spiaggia, Pechino lo trovo un viaggio bellissimo.

Chi mi porterei a Pechino Express? Ma se non mi portassi Gianmarco mi ucciderebbe, metaforicamente eh, ma sempre meglio aggiungerlo per non essere fraintesi. Lo vuole fare lui ma anche mio figlio Damiano. Insomma: c’è la fila di quelli che vogliono fare Pechino con me”.