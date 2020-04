Adriana Volpe ieri pomeriggio si è collegata in diretta su Instagram con Marcello Cirillo. I due hanno parlato del GF Vip, ma anche della loro esperienza a Pechino Express. Il musicista ha svelato un bellissimo segreto sulla sua grande amica.

“Sai cosa devo dire? Il pubblico non lo sa. Quando abbiamo fatto Pechino Express non avevamo soldi. Ci davano solo 1 Euro a testa, nel caso volessimo comprare qualcosa. Noi però incontravamo famiglie molto povere. Noi non potevamo aiutarli. La Volpe cosa ha fatto? Una volta siamo entrati in una casa di povera gente. Adrana la mattina dopo ha parlato con uno degli autori e ha detto ‘senti, tu mi devi fare una cortesia. Mi devio dare 100€, che poi quando torniamo a Roma te li rendo, perché li voglio dare a questa famiglia’. Ovviamente loro hanno avuto i soldi quando siamo andati via. Adriana è molto generosa e spendacciona”.