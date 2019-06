Alfonso Signorini avrebbe fatto carte false per averlo nel cast della sua edizione del Grande Fratello Vip (sta ancora cercando una co-conduttrice che lo affiancherà), ma Giucas Casella ha detto ‘NO’. La motivazione non è dovuta a qualche screzio con il conduttore, bensì ad un’altra proposta che gli sarebbe stata fatta da mamma Rai e che sarebbe intenzionato ad accettare. Sto parlando di Pechino Express, che tornerà con la nuova stagione nel 2020.

Come riportato da Francesco Fredella su TPI News, Giucas Casella sarebbe stato contattato sia dalla produzione del GF Vip, sia da quella di Pechino Express, che in queste settimane sta pianificando il cast della prossima stagione.

E se il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini tornerà in onda a novembre (fino a gennaio), Pechino Express (dove sembrerebbe confermata la presenza di Costantino Della Gherardesca) tornerà direttamente da gennaio, con le registrazioni che prenderanno il via in piena estate.

Messo di fronte ad una scelta, Giucas Casella ha optato per Rai Due, dove parteciperà in coppia con la compagna Valeria Perilli. “Preferirei Pechino al GF Vip e dopo il viaggio potrei, finalmente, sposare la mia storica compagna”.

Giucas Casella sarà un grande concorrente, come lo è già stato a L’Isola dei Famosi.

