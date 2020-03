I Pearl Jam presentano il loro nuovo album, Gigaton, che sarà presentato in anteprima al cinema.

I Pearl Jam e Abramorama hanno annunciato che Gigaton – nuovo album della band – sarà presentato in un evento audiovisivo speciale, una sola notte, in oltre 200 cinema dotati di Dolby Atmos in tutto il mondo, il 25 marzo.

Tutto ciò accade solo due giorni prima dell’uscita del nuovo e atteso album del gruppo, che arriverà nei negozi e online il 27 marzo con Monkeywrench/ Republic Records.

L’esperienza di ascolto di Gigaton include una riproduzione dell’intero album in Dolby Atmos. In questo modo, i fan avranno l’opportunità di ascoltare l’album in un maniera completamente diversa.

Pearl Jam: Gigaton arriva al cinema

Gigaton sarà presentato – in anteprima mondiale – al cinema il 25 marzo 2020. Un’esperienza diversa fornita ai fan dei Pearl Jam, nonché innovativa.

“È davvero un modo unico di vivere questo album“, spiega il produttore di questo lavoro discografico, Josh Evans. “Sono entusiasta che i fan possano immergersi nel suono e ascoltare la profondità e gli strati di queste canzoni ed esibizioni“.

L’esperienza di ascolto di Gigaton sarà arricchita da una scelta di immagini curate e create da Evolve, regista e artista dietro il video musicale del primo singolo, Dance Of The Clairvoyants.

Il video di Dance of the Clairvoyants:

Pearl Jam, il nuovo album e il tour nordamericano

L’uscita di Gigaton è prevista per il 27 marzo 2020. Dell’album, Mike McCready dice: “Realizzare questo disco è stato un lungo viaggio. A volte era emotivamente oscuro e confuso, ma anche una road map emozionante e sperimentale verso la redenzione musicale“.

E aggiunge: “Alla fine, collaborare con i miei compagni di band su Gigaton mi ha dato un amore, una consapevolezza e una conoscenza maggiori della necessità della connessione umana in questi tempi“.

La band è in tournée in Nord America a marzo e ad aprile di quest’anno, prima di arrivare nel Regno Unito e in Europa quest’estate.



FONTE FOTO: https://www.facebook.com/PearlJam

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/PearlJam