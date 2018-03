Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia Romagna, apre a Italia in Comune, il partito dei sindaci che vede Federico Pizzarotti in prima linea.

L’orizzone sono le elezioni Regionali del 2019. Dopo lo “schiaffo grandissimo per tutto il centrosinistra” nelle urne del 4 marzo, ammette Bonaccini, “ci vuole una grande umiltà e anche la ricerca di una costruzione nuova. Perché ad esempio, al di là del centrosinistra classico che non basta più, serve un nuovo campo di forze”.

Per questo, sottolinea il governatore dell’Emilia-Romagna rievocando le amministrative di Parma, “lo scorso anno consigliai un sostegno a Federico Pizzarotti, in una idea di dialogo e accordo del centrosinistra con quella parte di civismo che ha accettato la sfida di governo, in quel caso abbandonando una deriva che io chiamo populista”.

“Gli accordi – chiarisce Bonaccini alla Dire – si fanno se c’è una condivisione piena dei programmi, della visione del futuro a partire da alcuni valori e da alcune scelte di programma. Quindi non mi permetto di concedere scorciatoie per un titolo sui giornali. Dico però che vedo in quell’amministrazione (di Parma, ndr) e ho visto in altre amministrazioni di alcuni sindaci civici in Emilia-Romagna collaborazioni molti proficue, che ci hanno visto anche ottenere insieme anche importanti risultati. Al di là persino di Pizzarotti del quale do un buon giudizio, sono convinto che il centrosinistra la sfida di un civismo che si prenda la responsabilità di governo attorno ad alcuni valori e programmi l’abbia tutta fino in fondo da coltivare”.

D’altra parte il Pd non è l’univo a guardare a Pizzarotti: nei giorni scorsi era stato

il numero uno regionale di Fratelli d’Italia, Tommaso Foti, ad ipotizzare una convergenza col centrodestra in vista delle regionali del 2019.

Mentre a Parma l’esito delle elezioni Comunali dello scorso giugno continua a dividere il Pd e l’allora candidato Paolo Scarpa che ai dem ha chiesto di uscire dalle ambiguità: “Il Pd dica a Parma se sta di qua o sta di là. Se è in maggioranza con Pizzarotti, o se è opposizione”.