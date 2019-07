di Andreana d’Aquino

Estate 1969. Era il 20 luglio quando la missione Apollo 11 della Nasa ha cambiato il corso della storia portando il primo uomo sulla Luna. Oggi, a 50 anni da quella sfida riuscita, tutto il mondo si prepara a celebrare il mezzo secolo che ci separa ormai dal quel passo cruciale per l’umanità. Ad imprimere la prima orma umana sulla Luna è stato l’astronauta della Nasa Neil Armostrong, seguito da Buzz Aldrin, secondo uomo a camminare sul suolo lunare. In quel momento, Michael Collins ha mantenuto il controllo della missione a bordo del modulo Columbia. Per due ore e 31 minuti, Neil è rimasto sul suolo lunare lasciando di fatto l’impronta dell’umanità. Iconica la sua affermazione: “Questo è un piccolo passo per un uomo ma un gigantesco balzo per l’umanità”. Una frase che ha segnato il secolo scorso e ancora ispira l’esplorazione spaziale.

