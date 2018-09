Pazza Inter rimonta e batte il Tottenham 2-1

(Afp)

Dopo oltre sei anni l’Inter torna a calcare il palcoscenico della massima competizione europea e trova un successo insperato per 2-1 nei minuti di recupero contro gli inglesi del Tottenham grazie ad un gol da fuoriclasse di Mauro Icardi e alla rete decisiva di Vecino. I nerazzurri arrivano al tanto atteso esordio in Champions reduci dal deludente inizio di campionato, ma riescono prima a rimettere in piedi e poi a vincere una gara complicata che li aveva visti andare sotto con un gol fortunoso di Eriksen che al 9′ della ripresa aveva portato in vantaggio la squadra di Pochettino.

Il numero 23 calcia dal limite, Handanovic devia in tuffo ma ancora Eriksen trova calcia e trova una fortunosa carambola con Miranda che scavalca il portiere nerazzurro. La formazione di Spalletti vacilla, rischia di subire il raddoppio ma nel finale trova il gol del pari con l’attaccante argentino al 41′: break di Vecino che scarica sulla sinistra per Asamoah, cross immediato per Icardi che si coordina e al volo da fuori area e trova un super gol. A questo punto gli inglesi accusano il colpo e l’Inter ci crede, prima sfiora il gol ancora con Icardi di testa e poi lo segna con Vecino al 47′: sugli sviluppi di calcio d’angolo De Vrij fa sponda di testa e l’uruguayano sul secondo palo insacca di testa per il 2-1 finale nella bolgia di San Siro.